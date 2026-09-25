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Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE

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Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 1
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 2
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 3
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 4
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 5
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 6
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 7
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 8
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 9
Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 1
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 2
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 3
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 4
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 5
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 6
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 7
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 8
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 9
  • Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739123
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Загружаем...
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Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х9
Вес, кг.
1.42

Описание товара Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE

Серверный БП Exegate ServerPro-800ADS [EX235013RUS] – это решение с высокой производительностью и эффективностью, которое станет отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы различного серверного оборудования, используемого в корпоративной среде офисов и предприятий. Мощность данной модели соответствует 800 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. Кроме того, блок питания соответствует сертификации 80 Plus Bronze, за счет чего отличается высокой эффективностью работы. Корпус Exegate ServerPro-800ADS выполнен из металла и отличается большим запасом прочности и надежности. Благодаря формату ATX данная модель может легко монтироваться в самые разные компьютерные корпуса. Кроме того, за счет своей кабельной разводки данная модель отличается удобством подключения. Важной особенностью блока питания является соответствие различным стандартам по электромагнитной совместимости, а также поддержка широкого ряда технологий защиты, за счет чего устройство отличается высокой надежностью и безопасностью использования. Для предотвращения перегрева в конструкции предусмотрен модуль активного охлаждения. Блок питания поставляется в фирменной упаковке.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный БП Exegate ServerPro-800ADS [EX235013RUS] – это решение с высокой производительностью и эффективностью, которое станет отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы различного серверного оборудования, используемого в корпоративной среде офисов и предприятий. Мощность данной модели соответствует 800 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. Кроме того, блок питания соответствует сертификации 80 Plus Bronze, за счет чего отличается высокой эффективностью работы. Корпус Exegate ServerPro-800ADS выполнен из металла и отличается большим запасом прочности и надежности. Благодаря формату ATX данная модель может легко монтироваться в самые разные компьютерные корпуса. Кроме того, за счет своей кабельной разводки данная модель отличается удобством подключения. Важной особенностью блока питания является соответствие различным стандартам по электромагнитной совместимости, а также поддержка широкого ряда технологий защиты, за счет чего устройство отличается высокой надежностью и безопасностью использования. Для предотвращения перегрева в конструкции предусмотрен модуль активного охлаждения. Блок питания поставляется в фирменной упаковке.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE - по цене 2820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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