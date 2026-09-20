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Автомагнитола JBL Celebrity 100 купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола JBL Celebrity 100

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Автомагнитола JBL Celebrity 100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501811
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
740

Описание товара Автомагнитола JBL Celebrity 100

JBL Celebrity 100 – доступное головное устройство со съёмной лицевой панелью, которое легко. установить в стандартное посадочное место формата 1DIN. Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. радиотюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными

Отзывы о товаре Автомагнитола JBL Celebrity 100




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Описание
JBL Celebrity 100 – доступное головное устройство со съёмной лицевой панелью, которое легко. установить в стандартное посадочное место формата 1DIN. Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. радиотюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола JBL Celebrity 100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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