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Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)

19 Отзывы
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Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 1
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 2
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 3
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
  • Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 1
  • Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 2
  • Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 3
  • Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)

Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)

Отзывы о товаре Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, железная, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
к моему телефону Infiniti не подошёл а к другому все нормально включился
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
классная флешка, все хорошо читает
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Айзатуллов И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и очень прочная берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Очень качественно изготовлена. Металлический корпус, надёжная фиксация при повороте, шустрая. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая купил всем : детям,жене себе сразу с телефона скидываешь на флешку
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Флешка порадовала. Стальной корпус, вес, дизайн и скорость записи данных. Теперь не нужен переходник type c.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Именно такую и хотел, отличная!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! (включала только USB)
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая флэшка. советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Муслим М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка, работает быстро, минусов не обнаружил! Однозначно рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал такую же в магазине в Питере за 2300, два года назад. Флешка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Е

Достоинства:


Комментарий:
Флешка зачет. на андроиде можно фильмы смотреть в поезде. Да и документы просматривать
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер если телефон потдерживает OTG для телика пришлось фарматнуть в формат NTFS к работе замечаний нет материал хороший качество тоже заявлено 64 g по факту 62 g это считаю нормально пришло на следующий день после заказа
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Скорость передачи, отличная. Жаль нет защищающего колпачка
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришло, указанные характеристики соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2023
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь полтора месяца, отличная рабочая лошадка. Ни разу не подводила



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, железная, работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
к моему телефону Infiniti не подошёл а к другому все нормально включился
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
классная флешка, все хорошо читает
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Айзатуллов И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая и очень прочная берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Очень качественно изготовлена. Металлический корпус, надёжная фиксация при повороте, шустрая. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая купил всем : детям,жене себе сразу с телефона скидываешь на флешку
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Флешка порадовала. Стальной корпус, вес, дизайн и скорость записи данных. Теперь не нужен переходник type c.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Именно такую и хотел, отличная!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает! (включала только USB)
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая флэшка. советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Муслим М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка, работает быстро, минусов не обнаружил! Однозначно рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал такую же в магазине в Питере за 2300, два года назад. Флешка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Юрий Е

Достоинства:


Комментарий:
Флешка зачет. на андроиде можно фильмы смотреть в поезде. Да и документы просматривать
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер если телефон потдерживает OTG для телика пришлось фарматнуть в формат NTFS к работе замечаний нет материал хороший качество тоже заявлено 64 g по факту 62 g это считаю нормально пришло на следующий день после заказа
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная флешка. Скорость передачи, отличная. Жаль нет защищающего колпачка
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришло, указанные характеристики соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2023
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь полтора месяца, отличная рабочая лошадка. Ни разу не подводила


Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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