Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 501770
|
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
30
Описание товара Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, железная, работает.
Достоинства:
Комментарий:
к моему телефону Infiniti не подошёл а к другому все нормально включился
Достоинства:
Комментарий:
классная флешка, все хорошо читает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и очень прочная берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Очень качественно изготовлена. Металлический корпус, надёжная фиксация при повороте, шустрая. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая купил всем : детям,жене себе сразу с телефона скидываешь на флешку
Достоинства:
Комментарий:
Флешка порадовала. Стальной корпус, вес, дизайн и скорость записи данных. Теперь не нужен переходник type c.
Достоинства:
Комментарий:
Именно такую и хотел, отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает! (включала только USB)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая флэшка. советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, работает быстро, минусов не обнаружил! Однозначно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал такую же в магазине в Питере за 2300, два года назад. Флешка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка зачет. на андроиде можно фильмы смотреть в поезде. Да и документы просматривать
Достоинства:
Комментарий:
Все супер если телефон потдерживает OTG для телика пришлось фарматнуть в формат NTFS к работе замечаний нет материал хороший качество тоже заявлено 64 g по факту 62 g это считаю нормально пришло на следующий день после заказа
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Скорость передачи, отличная. Жаль нет защищающего колпачка
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришло, указанные характеристики соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь полтора месяца, отличная рабочая лошадка. Ни разу не подводила
Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac U782C Dual 64Gb (NT03U782C-064G-30PN)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, железная, работает.
Достоинства:
Комментарий:
к моему телефону Infiniti не подошёл а к другому все нормально включился
Достоинства:
Комментарий:
классная флешка, все хорошо читает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и очень прочная берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Очень качественно изготовлена. Металлический корпус, надёжная фиксация при повороте, шустрая. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая купил всем : детям,жене себе сразу с телефона скидываешь на флешку
Достоинства:
Комментарий:
Флешка порадовала. Стальной корпус, вес, дизайн и скорость записи данных. Теперь не нужен переходник type c.
Достоинства:
Комментарий:
Именно такую и хотел, отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает! (включала только USB)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая флэшка. советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, работает быстро, минусов не обнаружил! Однозначно рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал такую же в магазине в Питере за 2300, два года назад. Флешка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка зачет. на андроиде можно фильмы смотреть в поезде. Да и документы просматривать
Достоинства:
Комментарий:
Все супер если телефон потдерживает OTG для телика пришлось фарматнуть в формат NTFS к работе замечаний нет материал хороший качество тоже заявлено 64 g по факту 62 g это считаю нормально пришло на следующий день после заказа
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка. Скорость передачи, отличная. Жаль нет защищающего колпачка
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришло, указанные характеристики соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь полтора месяца, отличная рабочая лошадка. Ни разу не подводила