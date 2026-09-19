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Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC

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Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC

Емкость накопителя: 64 ГБ Интерфейс: USB 3.1 Gen 1 Коннектор: USB Type A, USB Type C Скорость передачи данных: 5 Гбит/с Особенности: OTG, Без колпачка, Plug-and-play, Отверстие для ремешка Цвет: Pearl Nickel Материал: Оцинкованное покрытие Глубина: 33.4 мм Высота: 2.9 мм Ширина: 12.2 мм

Отзывы о товаре Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Емкость накопителя: 64 ГБ Интерфейс: USB 3.1 Gen 1 Коннектор: USB Type A, USB Type C Скорость передачи данных: 5 Гбит/с Особенности: OTG, Без колпачка, Plug-and-play, Отверстие для ремешка Цвет: Pearl Nickel Материал: Оцинкованное покрытие Глубина: 33.4 мм Высота: 2.9 мм Ширина: 12.2 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac Mobile U785C 64Gb (NT03U785C-064G-30PN) USB 3.0+TypeC – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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