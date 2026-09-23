Yes - The Quest (Box) (coloured) (0194398788111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - The Quest (Box) (coloured) (0194398788111) виниловая пластинка
Поклонники уже в восторге от известия о возвращении рок-группы. Ранее Yes пережили период неопределенности и потрясений после ухода из жизни басиста и сооснователя группы Криса Сквайра в 2015 году. Позже, в 2017 году, Yes были введены в Зал славы рок-н-ролла, но разногласия между бывшими и нынешними участниками не позволяли группе создавать новую музыку. Таким образом, последний альбом Yes свидетельствует о восстановлении группы и завершает эпоху. Менеджер лейбла Inside Out Томас Вабер сказал: «Я рад приветствовать YES на лейбле и с нетерпением жду реакции поклонников группы на новый альбом. Будучи сам давним поклонником, я действительно в восторге от нового материала. Стиву Хау удалось передать многие важные элементы — все те, что мы так любим в YES!». Yes — британская прог-рок-группа, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 50 лет — и до сих пор только наращивает огромную армию поклонников по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые «классические» музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Yes - The Quest (Box) (coloured) (0194398788111) виниловая пластинка