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The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка

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The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка - фото 1
The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
Room On Fire
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка - фото 1
  • The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500936
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
Room On Fire
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка

The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Strokes
Альбом (сингл)
Room On Fire
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Strokes - Room On Fire (0194398688114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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