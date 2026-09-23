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Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка

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Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 1
Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 2
Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 3
Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 4
Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Robert Miles
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500740
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759381618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Robert Miles
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
House
Трек-лист
Children (Dream Version), Fable (Message Version) (Vocals – Fiorella Quinn), Fantasya (Vocals – Fiorella Quinn), Landscape, In My Dreams, Princess Of Light, Fable (Dream Version), In The Dawn, One & One (Club Version) (Vocals – Maria Nayler), Children (Original Version), Red Zone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка

Классический альбом дрим-хаус-музыки увидит свет 5 апреля на 180-граммовом черном виниле в эксклюзивном издании для России. 5 апреля 2019 года рекорд-лейбл Sony Music перевыпустит Dreamland — дебютный альбом культового исполнителя Роберта Майлза. Переиздание классики электронной музыки будет выполнено на 180-граммовом черном виниле, подготовленном эксклюзивно для России. Dreamland — дебютная студийная работа Роберта Майлза, который фактически считается родоначальником стиля музыки dream house. Этот альбом, который критики часто отмечают в качестве самой мелодичной работы в дискографии Майлза, до сих пор удерживает звание самого продаваемого итальянского альбома в области танцевальной музыки. Большая часть треков является инструментальной, однако в композициях «Fable» и «Fantasya» присутствует вокал итальянской певицы Фиореллы Куинн. Главной композицией альбома, впрочем, без сомнения является знаменитая «Children»: трудно найти людей, кто не слышал эту феноменальную композицию, которая до сих пор звучит в различных радио- и телепередачах. Все гениальное просто — как и все мелодии Роберта Майлза, который умеет достучаться до сердца любого человека. Карьера итальянского диджея и композитора Роберта Майлза берет свой отчет в 1995 году: именно тогда молодой артист выпустил феноменальную «Children», которая всего за две недели после релиза продалась европейским тиражом свыше 350 тыс. копий; также этот трек возглавлял хит-парады многих стран. В конечном итоге «Children» получила статус платиновой композиции в Великобритании и Германии, а также получил «золото» во многих других странах. Схожая судьба постигла и его дебютный альбом Dreamland, ставший платиновым всего через год после релиза. В карьере Майлза нашлось место многим достижениям — а потому он полноправно считается подлинным классиком мировой электронной музыки.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759381618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Robert Miles
Альбом (сингл)
Dreamland
Жанр
House
Трек-лист
Children (Dream Version), Fable (Message Version) (Vocals – Fiorella Quinn), Fantasya (Vocals – Fiorella Quinn), Landscape, In My Dreams, Princess Of Light, Fable (Dream Version), In The Dawn, One & One (Club Version) (Vocals – Maria Nayler), Children (Original Version), Red Zone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Классический альбом дрим-хаус-музыки увидит свет 5 апреля на 180-граммовом черном виниле в эксклюзивном издании для России. 5 апреля 2019 года рекорд-лейбл Sony Music перевыпустит Dreamland — дебютный альбом культового исполнителя Роберта Майлза. Переиздание классики электронной музыки будет выполнено на 180-граммовом черном виниле, подготовленном эксклюзивно для России. Dreamland — дебютная студийная работа Роберта Майлза, который фактически считается родоначальником стиля музыки dream house. Этот альбом, который критики часто отмечают в качестве самой мелодичной работы в дискографии Майлза, до сих пор удерживает звание самого продаваемого итальянского альбома в области танцевальной музыки. Большая часть треков является инструментальной, однако в композициях «Fable» и «Fantasya» присутствует вокал итальянской певицы Фиореллы Куинн. Главной композицией альбома, впрочем, без сомнения является знаменитая «Children»: трудно найти людей, кто не слышал эту феноменальную композицию, которая до сих пор звучит в различных радио- и телепередачах. Все гениальное просто — как и все мелодии Роберта Майлза, который умеет достучаться до сердца любого человека. Карьера итальянского диджея и композитора Роберта Майлза берет свой отчет в 1995 году: именно тогда молодой артист выпустил феноменальную «Children», которая всего за две недели после релиза продалась европейским тиражом свыше 350 тыс. копий; также этот трек возглавлял хит-парады многих стран. В конечном итоге «Children» получила статус платиновой композиции в Великобритании и Германии, а также получил «золото» во многих других странах. Схожая судьба постигла и его дебютный альбом Dreamland, ставший платиновым всего через год после релиза. В карьере Майлза нашлось место многим достижениям — а потому он полноправно считается подлинным классиком мировой электронной музыки.
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Robert Miles - Dreamland (0190759381618) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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