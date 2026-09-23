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Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка

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Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 1
Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 2
Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 3
Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 4
Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Liquid Tension Experiment
Альбом (сингл)
LTE3
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 1
  • Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 2
  • Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 3
  • Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 4
  • Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Liquid Tension Experiment
Альбом (сингл)
LTE3
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка

Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Liquid Tension Experiment
Альбом (сингл)
LTE3
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liquid Tension Experiment - LTE3 (0194398377513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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