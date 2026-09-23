Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка
Говорят, великое постигается только на расстоянии. Может быть, это не совсем так. Удивительный дар Сезарии Эворы, одной из самых знаменитых певиц в истории африканской музыки, был очевиден и во время ее карьеры — но сейчас, 7 лет спустя того, как она нас покинула, становится очевидно, как сильно ее не хватает. Без нее world jazz никогда не был бы таким, какой он есть, и без нее он не будет прежним — вот первые мысли, которые возникают при прослушивании ее "Greatest Hits" - собрания лучших треков Сезарии, который выходит на двойном 180-граммовом лимитированном виниле. Даже удивительно, как много всего успела Сезария за свою карьеру. Мы узнали ее талант довольно поздно: свой первый сольный альбом Эвора выпустила, когда ей было почти 45 лет. Однако мир влюбился в нее: на её счету более десятка пластинок, которые миллионными тиражами разошлись по всему миру, и из них трудно отобрать лучшее. Однако этой компиляции это удается: этот альбом включает в себя все самые знаменитые хиты Эворы и, наверное, лучший трек в музыке Кабо-Верде вообще — "Sangue De Beirona". Что более удивительно, этот альбом каким-то образом дает представление о личности и уникальной энергетике Сезарии. Ведь если подумать, ее дар заключался не только в элегантной смеси португальской музыки из гавайской гитары, аккордеона и рояля и вокала на креольском. Ее дар был в том, чтобы петь, стоя босиком на сцене, и пропускать энергию через себя — и дарить ее слушателям в каждом уголке земного шара. Сезария Эвора — 5-кратный претендент и лауреат «Грэмми» (за альбом “Voz d’Amor” в 2004) и двукратная обладательница «Виктуар де ля мюзик». Она автор великого множества золотых и платиновых альбомов, проданных многомиллионными тиражами. Она кавалер ордена Почётного легиона, а ее именем назван аэропорт. Она — Сезария Эвора, истинная легенда музыки.
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