Top.Mail.Ru
Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 1
Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 2
Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 1
  • Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 2
  • Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750767813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sodade (Version Piano bar), Mae Carinhosa, Mar De Canal, Ligereza, Perseguida, Velocidade, Sangue de Beirona, Mae Africa (Original Version), Carnaval de Sao Vicente, Sentimento, Petit Pays, Regresso, Avenida Marginal, Fada, Rotcha ‘Scribida, Um Pincelada, Nho Antone Escaderode, Angola (Remix Version), Nutridinha, Ess Pais
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка

Говорят, великое постигается только на расстоянии. Может быть, это не совсем так. Удивительный дар Сезарии Эворы, одной из самых знаменитых певиц в истории африканской музыки, был очевиден и во время ее карьеры — но сейчас, 7 лет спустя того, как она нас покинула, становится очевидно, как сильно ее не хватает. Без нее world jazz никогда не был бы таким, какой он есть, и без нее он не будет прежним — вот первые мысли, которые возникают при прослушивании ее "Greatest Hits" - собрания лучших треков Сезарии, который выходит на двойном 180-граммовом лимитированном виниле. Даже удивительно, как много всего успела Сезария за свою карьеру. Мы узнали ее талант довольно поздно: свой первый сольный альбом Эвора выпустила, когда ей было почти 45 лет. Однако мир влюбился в нее: на её счету более десятка пластинок, которые миллионными тиражами разошлись по всему миру, и из них трудно отобрать лучшее. Однако этой компиляции это удается: этот альбом включает в себя все самые знаменитые хиты Эворы и, наверное, лучший трек в музыке Кабо-Верде вообще — "Sangue De Beirona". Что более удивительно, этот альбом каким-то образом дает представление о личности и уникальной энергетике Сезарии. Ведь если подумать, ее дар заключался не только в элегантной смеси португальской музыки из гавайской гитары, аккордеона и рояля и вокала на креольском. Ее дар был в том, чтобы петь, стоя босиком на сцене, и пропускать энергию через себя — и дарить ее слушателям в каждом уголке земного шара. Сезария Эвора — 5-кратный претендент и лауреат «Грэмми» (за альбом “Voz d’Amor” в 2004) и двукратная обладательница «Виктуар де ля мюзик». Она автор великого множества золотых и платиновых альбомов, проданных многомиллионными тиражами. Она кавалер ордена Почётного легиона, а ее именем назван аэропорт. Она — Сезария Эвора, истинная легенда музыки.

Отзывы о товаре Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750767813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sodade (Version Piano bar), Mae Carinhosa, Mar De Canal, Ligereza, Perseguida, Velocidade, Sangue de Beirona, Mae Africa (Original Version), Carnaval de Sao Vicente, Sentimento, Petit Pays, Regresso, Avenida Marginal, Fada, Rotcha ‘Scribida, Um Pincelada, Nho Antone Escaderode, Angola (Remix Version), Nutridinha, Ess Pais
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Говорят, великое постигается только на расстоянии. Может быть, это не совсем так. Удивительный дар Сезарии Эворы, одной из самых знаменитых певиц в истории африканской музыки, был очевиден и во время ее карьеры — но сейчас, 7 лет спустя того, как она нас покинула, становится очевидно, как сильно ее не хватает. Без нее world jazz никогда не был бы таким, какой он есть, и без нее он не будет прежним — вот первые мысли, которые возникают при прослушивании ее "Greatest Hits" - собрания лучших треков Сезарии, который выходит на двойном 180-граммовом лимитированном виниле. Даже удивительно, как много всего успела Сезария за свою карьеру. Мы узнали ее талант довольно поздно: свой первый сольный альбом Эвора выпустила, когда ей было почти 45 лет. Однако мир влюбился в нее: на её счету более десятка пластинок, которые миллионными тиражами разошлись по всему миру, и из них трудно отобрать лучшее. Однако этой компиляции это удается: этот альбом включает в себя все самые знаменитые хиты Эворы и, наверное, лучший трек в музыке Кабо-Верде вообще — "Sangue De Beirona". Что более удивительно, этот альбом каким-то образом дает представление о личности и уникальной энергетике Сезарии. Ведь если подумать, ее дар заключался не только в элегантной смеси португальской музыки из гавайской гитары, аккордеона и рояля и вокала на креольском. Ее дар был в том, чтобы петь, стоя босиком на сцене, и пропускать энергию через себя — и дарить ее слушателям в каждом уголке земного шара. Сезария Эвора — 5-кратный претендент и лауреат «Грэмми» (за альбом “Voz d’Amor” в 2004) и двукратная обладательница «Виктуар де ля мюзик». Она автор великого множества золотых и платиновых альбомов, проданных многомиллионными тиражами. Она кавалер ордена Почётного легиона, а ее именем назван аэропорт. Она — Сезария Эвора, истинная легенда музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cesaria Evora - Greatest Hits (0888750767813) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...