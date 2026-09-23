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Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка

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Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 1
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 2
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 3
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 4
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 5
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 6
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 7
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 8
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 9
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 10
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Europe
Альбом (сингл)
The Final Countdown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 1
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 2
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 3
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 4
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 5
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 6
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 7
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 8
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 9
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 10
  • Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398019116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Europe
Альбом (сингл)
The Final Countdown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Final Countdown, Rock The Night, Carrie, Danger On The Track, Ninja, Cherokee, Time Has Come, Heart Of Stone, On The Loose, Love Chaser
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка

Лимитированное издание для National Album Day 2020 альбома Europe "The Final Countdown" на виниле красного с фиолетовым цвета. Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле. The Final Countdown - третий студийный альбом шведской рок-группы Europe. Выпущенный 26 мая 1986 года на лейбле Epic Records, альбом имел огромный коммерческий успех, было продано более 15 миллионов копий по всему миру. Это лимитированное издание для National Album Day 2020 будет выпущено на виниле красного с фиолетовым цвета и включает код загрузки.

Отзывы о товаре Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398019116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Europe
Альбом (сингл)
The Final Countdown
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Final Countdown, Rock The Night, Carrie, Danger On The Track, Ninja, Cherokee, Time Has Come, Heart Of Stone, On The Loose, Love Chaser
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание для National Album Day 2020 альбома Europe "The Final Countdown" на виниле красного с фиолетовым цвета. Музыке 80-х посвящается!. Сони представляет третью кампанию National Album Day, в рамках которой буду выпущены несколько лимитированных переизданий на виниле. The Final Countdown - третий студийный альбом шведской рок-группы Europe. Выпущенный 26 мая 1986 года на лейбле Epic Records, альбом имел огромный коммерческий успех, было продано более 15 миллионов копий по всему миру. Это лимитированное издание для National Album Day 2020 будет выпущено на виниле красного с фиолетовым цвета и включает код загрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Europe - The Final Countdown (coloured) (0194398019116) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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