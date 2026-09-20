Mariah Carey - Music Box (0194397763812) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Music Box
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500474
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397763812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Music Box
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dreamlover, Hero, Anytime You Need A Friend, Music Box, Now That I Know, Never Forget You, Without You, Just To Hold You Once Again, I've Been Thinking About You, All I've Ever Wanted, Everything Fades Away
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
MC30
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - Music Box (0194397763812) виниловая пластинка
Международная суперзвезда, автор песен, певица и писательница Мэрайя Кэри продолжает праздновать 30-ю годовщину своей дебютной записи, выпуская шесть новых юбилейных 12-дюймовых винилов с ее каталогом альбомов Columbia / Legacy.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397763812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
Music Box
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dreamlover, Hero, Anytime You Need A Friend, Music Box, Now That I Know, Never Forget You, Without You, Just To Hold You Once Again, I've Been Thinking About You, All I've Ever Wanted, Everything Fades Away
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
MC30
Страна производитель
США
Международная суперзвезда, автор песен, певица и писательница Мэрайя Кэри продолжает праздновать 30-ю годовщину своей дебютной записи, выпуская шесть новых юбилейных 12-дюймовых винилов с ее каталогом альбомов Columbia / Legacy.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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