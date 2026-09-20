Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный
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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 080 руб. 1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, щеточка для чистки, защитная крышка, чехол, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х12
Вес, г.
400
Описание товара Бритва роторная Starwind SSH 1525 голубой/черный
Роторная бритва STARWIND SSH 1525 – простое устройство, которое необходимо для поддержания имиджа и делового стиля. Управляется с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. Одним движением в действие приводятся три бритвенные головки, закрытые специальной сеткой. У волосков практически нет шансов остаться на лице. Кожа становится гладкой за несколько минут.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, щеточка для чистки, защитная крышка, чехол, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
нет
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
роторная
Способ бритья
сухой
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Роторная бритва STARWIND SSH 1525 – простое устройство, которое необходимо для поддержания имиджа и делового стиля. Управляется с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. Одним движением в действие приводятся три бритвенные головки, закрытые специальной сеткой. У волосков практически нет шансов остаться на лице. Кожа становится гладкой за несколько минут.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
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