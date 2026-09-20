Бритва Бердск 9
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Характеристики
Тип товара
Бритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499530
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
230
Описание товара Бритва Бердск 9
Электробритва Бердск 9 подойдет для нетребовательных покупателей. В конструкции установлены три секции. Они обеспечивают качественное бритье, внутри находятся острые ножи. Головки плавающие, они адаптируются под естественные формы лица. Ножи самозатачивающиеся. Они на длительное время сохраняют свою остроту. Ножевой блок откидного типа. Внутри находится отсек, в него собираются волоски. После завершения бритья вы сможете очистить его.
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Курьерская доставка в Москве
Электробритва Бердск 9 подойдет для нетребовательных покупателей. В конструкции установлены три секции. Они обеспечивают качественное бритье, внутри находятся острые ножи. Головки плавающие, они адаптируются под естественные формы лица. Ножи самозатачивающиеся. Они на длительное время сохраняют свою остроту. Ножевой блок откидного типа. Внутри находится отсек, в него собираются волоски. После завершения бритья вы сможете очистить его.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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