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Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15 купить с доставкой в Москве
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Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15

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Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498070
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х12х4
Вес, г.
830

Описание товара Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15

Ручной инструмент ЗУБР — это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в работе с трубами. Инструмент принадлежит к известному бренду ЗУБР, который заслужил доверие профессионалов и домашних мастеров. Модель 23617-15 предназначена для работы с трубами диаметром от 4 до 15 миллиметров, что делает её универсальной для различных задач. Она позволяет выполнять загибы под минимальным углом в 45 градусов, обеспечивая точность и аккуратность в работе. Этот инструмент станет незаменимым для тех, кто ищет надежное решение для работы с трубами разного размера.



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Отзывы о товаре Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производитель
Тайвань
Описание
Ручной инструмент ЗУБР — это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в работе с трубами. Инструмент принадлежит к известному бренду ЗУБР, который заслужил доверие профессионалов и домашних мастеров. Модель 23617-15 предназначена для работы с трубами диаметром от 4 до 15 миллиметров, что делает её универсальной для различных задач. Она позволяет выполнять загибы под минимальным углом в 45 градусов, обеспечивая точность и аккуратность в работе. Этот инструмент станет незаменимым для тех, кто ищет надежное решение для работы с трубами разного размера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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