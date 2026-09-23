Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 498070
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
27х12х4
Вес, г.
830
Описание товара Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15
Ручной инструмент ЗУБР — это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в работе с трубами. Инструмент принадлежит к известному бренду ЗУБР, который заслужил доверие профессионалов и домашних мастеров. Модель 23617-15 предназначена для работы с трубами диаметром от 4 до 15 миллиметров, что делает её универсальной для различных задач. Она позволяет выполнять загибы под минимальным углом в 45 градусов, обеспечивая точность и аккуратность в работе. Этот инструмент станет незаменимым для тех, кто ищет надежное решение для работы с трубами разного размера.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитЗУБР №2, 1.5", 440 мм, трубный ключ с прямыми губками (27314-2)
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 450 х 80 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой и левый рез,сталь-СrMo, трехком...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой и правый рез,сталь-СrMo, трехко...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитЗаклепочник компактный двуручный ЗУБР МХ500, 2.4 - 4.8 мм, 290 м...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 600 х 120 х 700 мм Matrix (2041...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухком...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР МАСТЕР 1/2? 10 предметов
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСтрубцина F-образная, быстрозажимная, 600 х 80 мм, усиленный ней...
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитКлюч разводной ЗУБР 250/36 мм, (27255-25)
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитНожницы по металлу,270мм, прямой рез,сталь-CrMo, трехкомп.рук-ки...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитПресс-клещи для втулочных наконечников ЗУБР ПК-1 45456-1, 0,5 - ...
Ручной инструмент ЗУБР — это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в работе с трубами. Инструмент принадлежит к известному бренду ЗУБР, который заслужил доверие профессионалов и домашних мастеров. Модель 23617-15 предназначена для работы с трубами диаметром от 4 до 15 миллиметров, что делает её универсальной для различных задач. Она позволяет выполнять загибы под минимальным углом в 45 градусов, обеспечивая точность и аккуратность в работе. Этот инструмент станет незаменимым для тех, кто ищет надежное решение для работы с трубами разного размера.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Развальцовщик Зубр МАСТЕР 23617-15