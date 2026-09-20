Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКарта памяти Transcend SDXC UHS-I Card 64GB Class10, 600X
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКарта памяти Transcend 128GB UHS-I U3 microSD with Adapter MLC
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитКарта памяти Transcend JetDrive Lite 130 128Gb для Apple MacBook...
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 256Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V3...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SD...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитКарта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитКарта памяти Transcend 256Gb TS256GJDL130
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКарта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
120
Скорость записи
10
Страна производитель
Китай
Характеризуется высокой скоростью чтения данных, благодаря чему процесс передачи файлов на ПК или ноутбук займет у вас считанные минуты. Данный аксессуар подойдет для хранения множества снимков, музыки и иных файлов.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB (SDSQUA4-256G-GN6MN)