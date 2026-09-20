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Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801)

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Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 1
Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 2
Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 3
Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Раскладка клавиатуры
JIS
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496187
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
45х16х2
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801)

Клавиатура содержит 105 клавиш, верхний ряд может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела. Многие покупатели наверняка оценят «двухэтажную» клавишу Enter и полноразмерные кнопки Shift. К компьютеру клавиатура подключается через порт USB, длина кабеля составляет 1,5 метра. Конструкция устройства не только максимально надежна, но и устойчива к влаге – клавиатура SVEN KB-S305 прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-S305 чёрная (SV-018801)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Клавиатура содержит 105 клавиш, верхний ряд может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела. Многие покупатели наверняка оценят «двухэтажную» клавишу Enter и полноразмерные кнопки Shift. К компьютеру клавиатура подключается через порт USB, длина кабеля составляет 1,5 метра. Конструкция устройства не только максимально надежна, но и устойчива к влаге – клавиатура SVEN KB-S305 прослужит вам долгие годы.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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