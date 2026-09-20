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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495795
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Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL100D студийный
Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. В осветителе предусмотрено эффективное охлаждение. Функция контроля от перегрева. Популярный байонет Bowens позволяет устанавливать разнообразные насадки. Осветитель комплектуется пультом ДУ. Управление яркостью и возможность объединять приборы в группы (6 групп) по 16 каналам. Широкоформатный ЖК дисплей. Автоматическое сохранение настроек Крышка для защиты светодиодов от механических повреждений.
Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. В осветителе предусмотрено эффективное охлаждение. Функция контроля от перегрева. Популярный байонет Bowens позволяет устанавливать разнообразные насадки. Осветитель комплектуется пультом ДУ. Управление яркостью и возможность объединять приборы в группы (6 групп) по 16 каналам. Широкоформатный ЖК дисплей. Автоматическое сохранение настроек Крышка для защиты светодиодов от механических повреждений.
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