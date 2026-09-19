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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)

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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491752
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
390

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)

Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX015] оптимизирован для использования в составе систем видеонаблюдения и способен справляться с круглосуточными нагрузками. Он характеризуется емкостью 2 ТБ. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин и объем кэш-памяти 256 МБ обеспечивают высокий уровень производительности. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 180 Мбайт/с. Программы ImagePerfect и SkyHawk Health Management позволяют управлять основными параметрами запоминающего устройства. А для подключения Seagate SkyHawk [ST2000VX015] применяется интерфейс SATA III.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX015] оптимизирован для использования в составе систем видеонаблюдения и способен справляться с круглосуточными нагрузками. Он характеризуется емкостью 2 ТБ. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин и объем кэш-памяти 256 МБ обеспечивают высокий уровень производительности. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 180 Мбайт/с. Программы ImagePerfect и SkyHawk Health Management позволяют управлять основными параметрами запоминающего устройства. А для подключения Seagate SkyHawk [ST2000VX015] применяется интерфейс SATA III.
Самовывоз
Доставка
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2Tb (ST2000VX015) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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