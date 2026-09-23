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Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw

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Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
770 руб.  1 160 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw
770 руб. -34%
1 160 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х9
Вес, г.
760

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw

Cactus CS-C057HBK — это высококачественный совместимый лазерный картридж увеличенной емкости, созданный как надежная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 057H. Картридж предназначен для использования в монохромных лазерных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) серий Canon i-SENSYS LBP и MF.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-C057HBK — это высококачественный совместимый лазерный картридж увеличенной емкости, созданный как надежная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 057H. Картридж предназначен для использования в монохромных лазерных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) серий Canon i-SENSYS LBP и MF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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