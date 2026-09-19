Бинокль детский GAUT Izar 6x21
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бинокль детский GAUT Izar 6x21
Детский бинокль AUT Izar 6x21 – недорогой и яркий оптический прибор для изучения природы. Он дает небольшое 6-кратное увеличение и достаточно широкое поле зрения. С этим биноклем ребенок сможет рассматривать пейзажи, наблюдать за животными и птицами, отправиться в поход на озеро или в лес. Прибор весит всего 200 граммов – его удобно захватить с собой на любую прогулку. В комплекте есть чехол и ремешок на руку. Настройка бинокля AUT Izar 6x21 выполняется так же, как во взрослых моделях: есть диоптрийное кольцо на окуляре и центральный барабан фокусировки (адаптированный для маленьких пользователей). Оптика построена на roof-призмах и покрыта многослойным просветлением – это повышает контрастность изображения. Наиболее качественную картинку прибор формирует в солнечную погоду. Сфокусироваться можно на объектах на расстоянии от пяти метров.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 780 руб.623 руб. в СплитБинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
-
В наличииЦена 2 690 руб. 4 590 руб.673 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
-
В наличииЦена 4 800 руб. 7 470 руб.1200 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
-
В наличииЦена 5 000 руб. 6 390 руб.1250 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый
-
В наличииЦена 7 130 руб. 9 000 руб.1783 руб. в СплитБинокль Veber SPUTNIK D 10х42
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитБинокль Discovery Field 10x50
-
В наличииЦена 12 890 руб. 18 450 руб.3223 руб. в СплитБинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Отзывы о товаре Бинокль детский GAUT Izar 6x21