Top.Mail.Ru
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль детский GAUT Izar 6x21

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 1
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 2
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 3
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 4
Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 1
  • Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 2
  • Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 3
  • Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 4
  • Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486581
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAUT
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х8
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль детский GAUT Izar 6x21

Детский бинокль AUT Izar 6x21 – недорогой и яркий оптический прибор для изучения природы. Он дает небольшое 6-кратное увеличение и достаточно широкое поле зрения. С этим биноклем ребенок сможет рассматривать пейзажи, наблюдать за животными и птицами, отправиться в поход на озеро или в лес. Прибор весит всего 200 граммов – его удобно захватить с собой на любую прогулку. В комплекте есть чехол и ремешок на руку. Настройка бинокля AUT Izar 6x21 выполняется так же, как во взрослых моделях: есть диоптрийное кольцо на окуляре и центральный барабан фокусировки (адаптированный для маленьких пользователей). Оптика построена на roof-призмах и покрыта многослойным просветлением – это повышает контрастность изображения. Наиболее качественную картинку прибор формирует в солнечную погоду. Сфокусироваться можно на объектах на расстоянии от пяти метров.

Отзывы о товаре Бинокль детский GAUT Izar 6x21




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GAUT
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Детский бинокль AUT Izar 6x21 – недорогой и яркий оптический прибор для изучения природы. Он дает небольшое 6-кратное увеличение и достаточно широкое поле зрения. С этим биноклем ребенок сможет рассматривать пейзажи, наблюдать за животными и птицами, отправиться в поход на озеро или в лес. Прибор весит всего 200 граммов – его удобно захватить с собой на любую прогулку. В комплекте есть чехол и ремешок на руку. Настройка бинокля AUT Izar 6x21 выполняется так же, как во взрослых моделях: есть диоптрийное кольцо на окуляре и центральный барабан фокусировки (адаптированный для маленьких пользователей). Оптика построена на roof-призмах и покрыта многослойным просветлением – это повышает контрастность изображения. Наиболее качественную картинку прибор формирует в солнечную погоду. Сфокусироваться можно на объектах на расстоянии от пяти метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль детский GAUT Izar 6x21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...