Кусторез Grinda PROLine PH-840T (423795)
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Характеристики
Описание товара Кусторез Grinda PROLine PH-840T (423795)
Кусторезы ручные Grinda – это надежный инструмент для ухода за вашими зелеными насаждениями. С длиной 890 мм они обеспечивают отличное сочетание маневренности и легкости в использовании, позволяя обрезать кусты с высокой точностью. Лезвия изготовлены из качественной стали, что гарантирует долговечность и эффективную резку. Волнистая форма лезвий помогает захватывать и удерживать ветви, обеспечивая чистый и ровный срез. Рукоятки кусторезов выполнены из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный захват и предотвращая скольжение во время работы. Кусторезы Grinda подходят как для профессионального использования, так и для садоводов-любителей, благодаря своей эргономичности и надежности. Этот инструмент станет незаменимым помощником в уходе за кустарниками и живыми изгородями, поддерживая их в идеальном состоянии.
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