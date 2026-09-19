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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN500 500мл купить с доставкой в Москве
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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN500 500мл

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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN500 500мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
390 руб.  740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477091
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
16х7х7
Вес, г.
600

Описание товара Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN500 500мл

Универсальная промывочная жидкость Cactus используется для самостоятельной прочистки печатающих головок струйных картриджей, струйных принтеров и МФУ. С ее помощью можно с минимальными затратами времени восстановить работу оргтехники дома или в офисе, ликвидировать перебои в печати, если в принтере/картридже засохли чернила. Также жидкость подходит для вымывания остатков чернил из картриджа перед тем, как заново его заправить. Состав: вода &amp;lt; 60%, глицерин &amp;lt; 1%, диэтиленгликоль &amp;lt; 0.1%, изопропанол &amp;lt; 0.1%

Отзывы о товаре Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN500 500мл




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Аксессуары для струйных принтеров
Описание
Универсальная промывочная жидкость Cactus используется для самостоятельной прочистки печатающих головок струйных картриджей, струйных принтеров и МФУ. С ее помощью можно с минимальными затратами времени восстановить работу оргтехники дома или в офисе, ликвидировать перебои в печати, если в принтере/картридже засохли чернила. Также жидкость подходит для вымывания остатков чернил из картриджа перед тем, как заново его заправить. Состав: вода &amp;lt; 60%, глицерин &amp;lt; 1%, диэтиленгликоль &amp;lt; 0.1%, изопропанол &amp;lt; 0.1%
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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