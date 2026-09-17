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Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый

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Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168870
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
BX305FW, Epson Stylus Office BX305F, Epson Stylus S22,Epson Stylus SX425W,Epson Stylus S125,Epson Stylus SX130,Epson Stylus SX420W, Epson Stylus SX420W, Epson Stylus SX425W, Epson Stylus SX438W, Office BX305F, S22, SX420W, SX425W
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х2
Вес, г.
160

Описание товара Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый

Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
BX305FW, Epson Stylus Office BX305F, Epson Stylus S22,Epson Stylus SX425W,Epson Stylus S125,Epson Stylus SX130,Epson Stylus SX420W, Epson Stylus SX420W, Epson Stylus SX425W, Epson Stylus SX438W, Office BX305F, S22, SX420W, SX425W
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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