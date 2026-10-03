Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%490 руб. 930 руб.
В наличии
Код товара: 296993
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
490 руб. -47%
930 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
3525, 5525, 4515, 4525
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
172
Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525
Картриджи для струйных принтеров Cactus идеально подходят для тех, кто ценит надежность и качество печати. Эти картриджи обладают стандартной емкостью, что делает их оптимальным выбором для повседневного использования как в домашних условиях, так и в офисе. Бренд Cactus славится своими инновационными решениями и тщательным контролем качества, гарантируя, что каждая деталь продукта отвечает высоким стандартам. Картриджи Cactus обеспечивают четкость и яркость изображений, а также стабильную работу вашего принтера на длительный срок. Выберите картриджи Cactus для безупречного результата печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКартридж Cactus CS-EPT1285 черный/голубой/пурпурный/желтый
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж струйный Cactus 953XL CS-F6U18AE желтый (7.83мл) для HP...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж струйный Cactus 953XL CS-F6U17AE пурпурный (7.83мл) для...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж струйный Cactus 953XL CS-F6U16AE голубой (7.83мл) для H...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКартридж Cactus CS-L0S70AE №953XL для HP OJ Pro 7740/8210/8218/8...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитКартридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP ...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКартридж Cactus CS-EPT0735 черный/голубой/пурпурный/желтый
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-LC3237C голубой (18.4мл) для Brother...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Broth...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-LC3237Y желтый (18.4мл) для Brother ...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКартридж Cactus CS-EPT1716 черный/желтый/голубой/пурпурный
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКартридж струйный Cactus CS-C8771/2/3/4/5 №177 голубой/пурпурный...
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
3525, 5525, 4515, 4525
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картриджи для струйных принтеров Cactus идеально подходят для тех, кто ценит надежность и качество печати. Эти картриджи обладают стандартной емкостью, что делает их оптимальным выбором для повседневного использования как в домашних условиях, так и в офисе. Бренд Cactus славится своими инновационными решениями и тщательным контролем качества, гарантируя, что каждая деталь продукта отвечает высоким стандартам. Картриджи Cactus обеспечивают четкость и яркость изображений, а также стабильную работу вашего принтера на длительный срок. Выберите картриджи Cactus для безупречного результата печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525