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Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 купить с доставкой в Москве
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Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525

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Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 1
Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 2
Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 1
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 2
  • Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
490 руб.  930 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525
490 руб. -47%
930 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
3525, 5525, 4515, 4525
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
172

Описание товара Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525

Картриджи для струйных принтеров Cactus идеально подходят для тех, кто ценит надежность и качество печати. Эти картриджи обладают стандартной емкостью, что делает их оптимальным выбором для повседневного использования как в домашних условиях, так и в офисе. Бренд Cactus славится своими инновационными решениями и тщательным контролем качества, гарантируя, что каждая деталь продукта отвечает высоким стандартам. Картриджи Cactus обеспечивают четкость и яркость изображений, а также стабильную работу вашего принтера на длительный срок. Выберите картриджи Cactus для безупречного результата печати.

Отзывы о товаре Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Поддерживаемые модели принтеров
3525, 5525, 4515, 4525
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для струйных принтеров Cactus идеально подходят для тех, кто ценит надежность и качество печати. Эти картриджи обладают стандартной емкостью, что делает их оптимальным выбором для повседневного использования как в домашних условиях, так и в офисе. Бренд Cactus славится своими инновационными решениями и тщательным контролем качества, гарантируя, что каждая деталь продукта отвечает высоким стандартам. Картриджи Cactus обеспечивают четкость и яркость изображений, а также стабильную работу вашего принтера на длительный срок. Выберите картриджи Cactus для безупречного результата печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный набор Cactus CS-RK-CZ109 черный 60мл для HP DJ IA 3525/5525/4515/4525 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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