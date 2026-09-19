Top.Mail.Ru
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 1
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 2
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 3
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 4
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 5
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 6
Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 1
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 2
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 3
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 4
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 5
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 6
  • Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475404
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
21.3

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0

Газонокосилка Ryobi — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для ухода за газонами небольших и средних размеров. Оснащенная современным аккумуляторным двигателем, она обеспечивает свободу передвижения без привязки к источнику питания. Вес газонокосилки составляет 20,4 кг, что делает ее достаточно маневренной и простой в управлении. Ширина скашивания — 40 см, что способствует быстрой и эффективной обработке территории. Регулировка высоты скашивания позволяет менять высоту травы от 20 до 70 мм, что дает возможность создавать газон той длины, которая нужна именно вам. Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 50 литров, что позволяет реже отвлекаться на его очистку. Комфорт использования дополняется функцией мульчирования, которая помогает улучшать качество почвы и возвращать питательные вещества обратно на ваш газон. Ryobi предлагает эргономичный и экологичный инструмент, работающий от литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки и минимальное техническое обслуживание. Эта модель не является самоходной, однако легкость конструкции и функциональная эргономика позволяют использовать ее без труда и лишних усилий. Газонокосилка Ryobi — это ваш надежный помощник для создания и поддержания вашего идеального ландшафта.

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
50
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Ryobi — это надежное и удобное в использовании устройство, идеально подходящее для ухода за газонами небольших и средних размеров. Оснащенная современным аккумуляторным двигателем, она обеспечивает свободу передвижения без привязки к источнику питания. Вес газонокосилки составляет 20,4 кг, что делает ее достаточно маневренной и простой в управлении. Ширина скашивания — 40 см, что способствует быстрой и эффективной обработке территории. Регулировка высоты скашивания позволяет менять высоту травы от 20 до 70 мм, что дает возможность создавать газон той длины, которая нужна именно вам. Газонокосилка оснащена вместительным травосборником объемом 50 литров, что позволяет реже отвлекаться на его очистку. Комфорт использования дополняется функцией мульчирования, которая помогает улучшать качество почвы и возвращать питательные вещества обратно на ваш газон. Ryobi предлагает эргономичный и экологичный инструмент, работающий от литий-ионного аккумулятора, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки и минимальное техническое обслуживание. Эта модель не является самоходной, однако легкость конструкции и функциональная эргономика позволяют использовать ее без труда и лишних усилий. Газонокосилка Ryobi — это ваш надежный помощник для создания и поддержания вашего идеального ландшафта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная Ryobi RY18LMX40A-0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...