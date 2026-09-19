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Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3) купить с доставкой в Москве
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Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настольный
  • Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3) - фото 1
  • Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3) - фото 2
  • Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472442
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настольный
Размеры в упаковке, см
27х10х5
Вес, г.
440

Описание товара Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3)

Блестящая коллекция SNOW. Матовое серебро в сочетании с искристым декором из стекла притягивает взгляд каждый раз, когда попадает в поле зрения. Ощущение прозрачности останавливает внимание и радует сотней бликов на поверхности предмета. HandMade (изготавливается в ручную) Полирезин – это современный, полимерный материал состоящий из смеси смолы и каменной крошки. По своим свойствам он похож на искусственный камень (полистоун) используемый для производства столешниц. Главное его отличие заключается в пропорциях составляющих элементов, которые позволяют добиться более эластичной структуры. Экологичен, не имеет запаха, не выделяет токсичные вещества. Влагостойкий и огнестойкий Монолитное изделие высокой плотности

Отзывы о товаре Стакан FIXSEN SNOW (FX-260-3)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настольный
Описание
Блестящая коллекция SNOW. Матовое серебро в сочетании с искристым декором из стекла притягивает взгляд каждый раз, когда попадает в поле зрения. Ощущение прозрачности останавливает внимание и радует сотней бликов на поверхности предмета. HandMade (изготавливается в ручную) Полирезин – это современный, полимерный материал состоящий из смеси смолы и каменной крошки. По своим свойствам он похож на искусственный камень (полистоун) используемый для производства столешниц. Главное его отличие заключается в пропорциях составляющих элементов, которые позволяют добиться более эластичной структуры. Экологичен, не имеет запаха, не выделяет токсичные вещества. Влагостойкий и огнестойкий Монолитное изделие высокой плотности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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