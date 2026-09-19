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Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811)

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Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811) - фото 1
Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811) - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470726
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
23х19х8
Вес, г.
390

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811)

Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Retro кольцо (FX-83811)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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