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Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110) купить с доставкой в Москве
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Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)

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Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470511
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
470

Описание товара Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)

Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)

Отзывы о товаре Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумагодержатель FIXSEN Metra с крышкой (FX-11110) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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