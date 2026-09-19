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Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027) купить с доставкой в Москве
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Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)

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Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470428
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
30х17х6
Вес, г.
690

Описание товара Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)

Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)

Отзывы о товаре Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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