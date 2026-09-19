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Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C) купить с доставкой в Москве
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Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C)

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Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок двойной
Материал
Латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470240
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Крючок двойной
Высота, см
6.5
Страна производства
Чехия
Ширина, см
6.5
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х5
Вес, г.
180

Описание товара Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C)

Крючок для полотенец Fixsen Hotel FX-31005C двойной в ванную комнату. Изделие способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.

Отзывы о товаре Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Крючок двойной
Высота, см
6.5
Страна производства
Чехия
Ширина, см
6.5
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Крючок для полотенец Fixsen Hotel FX-31005C двойной в ванную комнату. Изделие способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок двойной Fixsen Hotel (FX-31005C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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