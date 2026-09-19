Top.Mail.Ru
Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 1
Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 2
Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 3
Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 1
  • Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 2
  • Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 3
  • Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
21х18х11
Вес, г.
270

Описание товара Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119)

Держатель для фена FIXSEN ROUND 92119 - приспособление для ванной комнаты. Размещается возле туалетного зеркала. Крепление держателя производится на двустороннюю вспененную ленту VHBTM.

Отзывы о товаре Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для фена FIXSEN ROUND 92119 - приспособление для ванной комнаты. Размещается возле туалетного зеркала. Крепление держателя производится на двустороннюю вспененную ленту VHBTM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для фена FIXSEN Round (FX-92119) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...