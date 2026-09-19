Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 300 руб. 6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458517
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
экскаватор, пульт управления, аккумулятор, USB кабель для зарядки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
1.75
Описание товара Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510
Радиоуправляемый экскаватор HN1510 – уменьшенная в 16 раз модель спецтехники для детей от 5 лет. Отличается реалистичным и детализированным дизайном. Габариты 28x15x15 см. Вес – 2 кг. Устройство управляется с удобного пульта ДУ. Нажимая кнопки, можно дистанционно направлять технику в любую сторону, а также перемещать ковш, выполняя рабочие задачи. Модель может использоваться как дома, так и на улице. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и металла. Это обеспечивает сохранность техники при столкновениях и падениях.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
экскаватор, пульт управления, аккумулятор, USB кабель для зарядки, упаковка
Страна производитель
Китай
Радиоуправляемый экскаватор HN1510 – уменьшенная в 16 раз модель спецтехники для детей от 5 лет. Отличается реалистичным и детализированным дизайном. Габариты 28x15x15 см. Вес – 2 кг. Устройство управляется с удобного пульта ДУ. Нажимая кнопки, можно дистанционно направлять технику в любую сторону, а также перемещать ковш, выполняя рабочие задачи. Модель может использоваться как дома, так и на улице. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и металла. Это обеспечивает сохранность техники при столкновениях и падениях.
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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