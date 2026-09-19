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Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 купить с доставкой в Москве
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Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003

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Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 1
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 2
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 3
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 4
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 5
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 6
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 7
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 8
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 9
Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 1
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 2
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 3
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 4
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 5
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 6
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 7
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 8
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 9
  • Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 420 руб.  8 347 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399356
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, кг.
2.22

Описание товара Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003

Радиоуправляемый мусоровоз Mercedes-Benz Actros выполнен в масштабе 1:20. Многоканальный пульт дистанционного управления позволяет контролировать движение машины вперед/назад и вправо/влево. Кузов модели поднимается вручную, чтобы можно было высыпать содержимое., Большая кабина и огромный контейнер делают модель похожей на настоящий мусоровоз. Моделью легко управлять, она не имеет опасных мелких деталей, с управлением справиться даже ребенок в возрасте от 6 лет., Мусоровоз издает звук работы двигателя и другие звуковые сигналы, которые можно отключить. На кабине работают светящиеся маячки, в комплекте имеется комплект мусорного контейнера.

Отзывы о товаре Машина-Мусоровоз на РУ (звук) в коробке механизм подъема корзины E560-003




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Радиоуправляемый мусоровоз Mercedes-Benz Actros выполнен в масштабе 1:20. Многоканальный пульт дистанционного управления позволяет контролировать движение машины вперед/назад и вправо/влево. Кузов модели поднимается вручную, чтобы можно было высыпать содержимое., Большая кабина и огромный контейнер делают модель похожей на настоящий мусоровоз. Моделью легко управлять, она не имеет опасных мелких деталей, с управлением справиться даже ребенок в возрасте от 6 лет., Мусоровоз издает звук работы двигателя и другие звуковые сигналы, которые можно отключить. На кабине работают светящиеся маячки, в комплекте имеется комплект мусорного контейнера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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