Гусеничный трактор Полесье погрузчик арт.7377/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%820 руб. 1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511306
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х20
Вес, кг.
1.1
Описание товара Гусеничный трактор Полесье погрузчик арт.7377/8
Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов и абсолютно безопасна для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов и абсолютно безопасна для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Гусеничный трактор Полесье погрузчик арт.7377/8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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