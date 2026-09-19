Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003
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Характеристики
Описание товара Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003
Радиоуправляемая пожарная машина Mercedes-Benz Actros E527-003 масштаб 1:20 – это реалистичная модель пожарной машины, управляя которой ребенок сможет ощутить все эмоции спасательной операции по тушению пожара. Оснащенная полным приводом модель, совершает движения во всех направлениях. Едем вперед, назад, поворачиваем вправо, влево, едем медленно, быстро, тормозим. Все движения как во время настоящей спасательной операции. Дополнительный функции – подсветка, шум двигателя, сирена и «мигалки» на кабине создадут еще более реалистичную картину. При желании звуковые сигналы можно отключать., Модель оснащена стрелой и водонаборной помпой. Фантазировать с такой машиной ребенок будет бесконечно, придумывать все более сложные и интересные миссии. Даже если машина претерпела столкновение, корпус модели сделан из прочного пластика, поэтому целостность конструкции гарантирована. Яркий красный цвет, пожарная лестница, помпа, кузов, кабина – все эти части конструкции удивительно точно повторяют устройство настоящей пожарной машины.
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