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Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 купить с доставкой в Москве
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Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003

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Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 1
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 2
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 3
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 4
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 5
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 6
Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 1
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 2
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 3
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 4
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 5
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 6
  • Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 150 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399292
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
пожарная машина, пульт управления, воронка для воды, аккумулятор 48v 400mAh, зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х19
Вес, кг.
2.12

Описание товара Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003

Радиоуправляемая пожарная машина Mercedes-Benz Actros E527-003 масштаб 1:20 – это реалистичная модель пожарной машины, управляя которой ребенок сможет ощутить все эмоции спасательной операции по тушению пожара. Оснащенная полным приводом модель, совершает движения во всех направлениях. Едем вперед, назад, поворачиваем вправо, влево, едем медленно, быстро, тормозим. Все движения как во время настоящей спасательной операции. Дополнительный функции – подсветка, шум двигателя, сирена и «мигалки» на кабине создадут еще более реалистичную картину. При желании звуковые сигналы можно отключать., Модель оснащена стрелой и водонаборной помпой. Фантазировать с такой машиной ребенок будет бесконечно, придумывать все более сложные и интересные миссии. Даже если машина претерпела столкновение, корпус модели сделан из прочного пластика, поэтому целостность конструкции гарантирована. Яркий красный цвет, пожарная лестница, помпа, кузов, кабина – все эти части конструкции удивительно точно повторяют устройство настоящей пожарной машины.

Отзывы о товаре Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
пожарная машина, пульт управления, воронка для воды, аккумулятор 48v 400mAh, зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемая пожарная машина Mercedes-Benz Actros E527-003 масштаб 1:20 – это реалистичная модель пожарной машины, управляя которой ребенок сможет ощутить все эмоции спасательной операции по тушению пожара. Оснащенная полным приводом модель, совершает движения во всех направлениях. Едем вперед, назад, поворачиваем вправо, влево, едем медленно, быстро, тормозим. Все движения как во время настоящей спасательной операции. Дополнительный функции – подсветка, шум двигателя, сирена и «мигалки» на кабине создадут еще более реалистичную картину. При желании звуковые сигналы можно отключать., Модель оснащена стрелой и водонаборной помпой. Фантазировать с такой машиной ребенок будет бесконечно, придумывать все более сложные и интересные миссии. Даже если машина претерпела столкновение, корпус модели сделан из прочного пластика, поэтому целостность конструкции гарантирована. Яркий красный цвет, пожарная лестница, помпа, кузов, кабина – все эти части конструкции удивительно точно повторяют устройство настоящей пожарной машины.
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Отзывы


Спецтехника Пожарная машина на РУ с водяной помпой в короб звук,свет,стреляет водой до 2-х метров,вращается 360 градусо E527-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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