Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder
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Характеристики
Описание товара Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик (колёсный) 03-410 несомненно понравится вашему ребенку. Юный строитель придёт в восторг от игрушечного погрузчика Bruder! Машинка погрузит мусор, землю, камни, а также расчистит территорию от песка, переместит его с одного места на другое. У неё большой, вместительный ковш, который хорошо захватывает предметы, поднимается и откидывается, что облегчает загрузку. У погрузчика имеется просторная кабина, куда можно посадить человечка. Но самое интересное в том, что внутри кабины есть настоящий руль. Если его покрутить, то передние колёса, широкие, устойчивые, с рельефным рисунком, тоже будут поворачиваться. А это так нравится всем мальчикам. Машинка является уменьшенной копией настоящего погрузчика ХL 5000. Функциональные игрушки Bruder способствуют развитию мелкой моторики рук. Дети знакомятся со строительной техникой, её назначением. Представляя себя в роли водителя, придумывают интересные сюжеты для игр, что способствует развитию воображения.
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