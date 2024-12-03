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Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW

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Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 1
Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 2
Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 3
Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 2
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 3
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
11 292 руб.  13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457070
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, гибкая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW

Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Установился хорошо. В работе ожидание оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Михайлова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится здорово! Удобная полочка
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Илона А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку и за качество товара
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2023
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился.Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Да хороший кран, и полочка есть.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся 3 месяц полет норм
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Насадка пластик, очень легкая, выглядит отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2022
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Понравился наличием полки, крючка. Не нужно дополнительно делать отверстие в стене для крепления лейки.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2021
Гузель

Достоинства:


Комментарий:
Пластик везде и полочка и сама душевая лейка, легкая легкая, на самом деле вызывает опасение, как бы не сломалась, но у нас много других вещей этой марки и нареканий пока нет, через несколько месяцев использования дополню отзыв.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, гибкая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Установился хорошо. В работе ожидание оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Михайлова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится здорово! Удобная полочка
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Илона А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку и за качество товара
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2023
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель понравился.Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Да хороший кран, и полочка есть.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся 3 месяц полет норм
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Насадка пластик, очень легкая, выглядит отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2022
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Понравился наличием полки, крючка. Не нужно дополнительно делать отверстие в стене для крепления лейки.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2021
Гузель

Достоинства:


Комментарий:
Пластик везде и полочка и сама душевая лейка, легкая легкая, на самом деле вызывает опасение, как бы не сломалась, но у нас много других вещей этой марки и нареканий пока нет, через несколько месяцев использования дополню отзыв.


Смеситель для биде Lemark Solo LM7168CW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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