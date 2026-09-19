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Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200

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Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 1
Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 2
Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 3
Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 4
Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 5
Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 1
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 2
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 3
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 4
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 5
  • Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456086
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200

У смесителей коллекции Prime лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. А внушительные размеры смесителя для душа дополняет не менее внушительная гарантия.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Dorff Prime New D4010200




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Страна производитель
Германия
Описание
У смесителей коллекции Prime лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. А внушительные размеры смесителя для душа дополняет не менее внушительная гарантия.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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