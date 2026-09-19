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Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD

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Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 1
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 2
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 3
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 4
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 5
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 6
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 7
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 8
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 9
Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 1
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 2
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 3
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 4
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 5
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 6
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 7
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 8
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 9
  • Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 453377
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Видеорегистраторы
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
615

Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD

Для того, чтобы получать качественное видео во время поездок на автомобиле, стоит использовать видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 Night FHD с двумя камерами. Их разрешение по 2 Мп. Они предлагают картинку разрешением 1920х1080 Пк. Видеоданные записываются со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора устройства достигает 170 градусов. Оно работает благодаря процессору GP6247. Среди особенностей видеорегистратора DIGMA FreeDrive 214 Night FHD отмечают наличие датчика движения, записи времени и даты, автоматического включения, датчика G-shock, срабатывание которого переводит запись видео в отдельную, нестираемую папку. Устройство работает с microSD картами памяти. Есть микрофон и динамик, плюс, разъем miniUSB. Изделие выполнено из пластика черного цвета.



Теги товара: Зеркало

Отзывы о товаре Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Видеорегистраторы
Описание
Для того, чтобы получать качественное видео во время поездок на автомобиле, стоит использовать видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 Night FHD с двумя камерами. Их разрешение по 2 Мп. Они предлагают картинку разрешением 1920х1080 Пк. Видеоданные записываются со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора устройства достигает 170 градусов. Оно работает благодаря процессору GP6247. Среди особенностей видеорегистратора DIGMA FreeDrive 214 Night FHD отмечают наличие датчика движения, записи времени и даты, автоматического включения, датчика G-shock, срабатывание которого переводит запись видео в отдельную, нестираемую папку. Устройство работает с microSD картами памяти. Есть микрофон и динамик, плюс, разъем miniUSB. Изделие выполнено из пластика черного цвета.


Теги товара: Зеркало
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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