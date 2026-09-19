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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 453377
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Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD
Для того, чтобы получать качественное видео во время поездок на автомобиле, стоит использовать видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 Night FHD с двумя камерами. Их разрешение по 2 Мп. Они предлагают картинку разрешением 1920х1080 Пк. Видеоданные записываются со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора устройства достигает 170 градусов. Оно работает благодаря процессору GP6247. Среди особенностей видеорегистратора DIGMA FreeDrive 214 Night FHD отмечают наличие датчика движения, записи времени и даты, автоматического включения, датчика G-shock, срабатывание которого переводит запись видео в отдельную, нестираемую папку. Устройство работает с microSD картами памяти. Есть микрофон и динамик, плюс, разъем miniUSB. Изделие выполнено из пластика черного цвета.
Для того, чтобы получать качественное видео во время поездок на автомобиле, стоит использовать видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 Night FHD с двумя камерами. Их разрешение по 2 Мп. Они предлагают картинку разрешением 1920х1080 Пк. Видеоданные записываются со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора устройства достигает 170 градусов. Оно работает благодаря процессору GP6247. Среди особенностей видеорегистратора DIGMA FreeDrive 214 Night FHD отмечают наличие датчика движения, записи времени и даты, автоматического включения, датчика G-shock, срабатывание которого переводит запись видео в отдельную, нестираемую папку. Устройство работает с microSD картами памяти. Есть микрофон и динамик, плюс, разъем miniUSB. Изделие выполнено из пластика черного цвета.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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