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Водонагреватель Oasis OR-20W купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Oasis OR-20W

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Водонагреватель Oasis OR-20W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428148
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Характеристики

Бренд
Oasis
Тип товара
Водонагреватель
Размеры в упаковке, см
62х45х39
Вес, г.
111

Описание товара Водонагреватель Oasis OR-20W

Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом.

Отзывы о товаре Водонагреватель Oasis OR-20W




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Характеристики
Бренд
Oasis
Тип товара
Водонагреватель
Описание
Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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