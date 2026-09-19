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P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка

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P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 1
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 2
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 3
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 4
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 5
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 6
P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
IM NOT DEAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 1
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 2
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 3
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 4
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 5
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 6
  • P!NK - I&#039;m Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424519
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
IM NOT DEAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка

P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка

Отзывы о товаре P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
IM NOT DEAD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


P!NK - I'm Not Dead (0190759470619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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