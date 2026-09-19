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Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый

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Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 300 руб.  8 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422531
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый

Для контроля потока людей на улицах населенных пунктов, возле банков, жилых домов, торговых центров и детских учреждений, офисных и административных зданий, а также на территории частных домовладений эффективно себя зарекомендовала цветная купольная уличная видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C). Она представлена в прочном корпусе белого цвета. Корпус ее защищен от пыли и влаги и выполнен из материалов, не подвергающихся деформациям и механическим повреждениям, соответствует стандарту защиты P67. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C) может функционировать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов, что делает ее всесезонной. Оснащена объективом с фокусом 4 мм. В основе работы матрица Progressive Scan CMOS с разрешением 1920x1080. Просмотр видео осуществляется со скоростью 25 кадров в секунду. Имеет детектор движения и функцию день/ночь, позволяющую функционировать устройству в круглосуточном режиме. В темное время суток подключается ИК-подсветка, которая позволяет получать качественное черно-белое изображение. Коннектор RJ-45 используется для подключения сторонних устройств и для питания камеры.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I203 (C) 4мм белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Для контроля потока людей на улицах населенных пунктов, возле банков, жилых домов, торговых центров и детских учреждений, офисных и административных зданий, а также на территории частных домовладений эффективно себя зарекомендовала цветная купольная уличная видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C). Она представлена в прочном корпусе белого цвета. Корпус ее защищен от пыли и влаги и выполнен из материалов, не подвергающихся деформациям и механическим повреждениям, соответствует стандарту защиты P67. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I203 (C) может функционировать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов, что делает ее всесезонной. Оснащена объективом с фокусом 4 мм. В основе работы матрица Progressive Scan CMOS с разрешением 1920x1080. Просмотр видео осуществляется со скоростью 25 кадров в секунду. Имеет детектор движения и функцию день/ночь, позволяющую функционировать устройству в круглосуточном режиме. В темное время суток подключается ИК-подсветка, которая позволяет получать качественное черно-белое изображение. Коннектор RJ-45 используется для подключения сторонних устройств и для питания камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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