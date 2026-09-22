Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731744
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) IP-камера адаптирована к уличной эксплуатации вне зависимости от времени года: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, механических воздействий — IK10, рабочие температуры — –40 °C… +60 °C. Поддерживает режим день/ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, а в темноте механически сдвигается в сторону, чтобы повысилась чувствительность сенсора.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) IP-камера адаптирована к уличной эксплуатации вне зависимости от времени года: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, механических воздействий — IK10, рабочие температуры — –40 °C… +60 °C. Поддерживает режим день/ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, а в темноте механически сдвигается в сторону, чтобы повысилась чувствительность сенсора.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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