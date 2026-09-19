Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
750
Цвет
черный
Формы для готовки
гриль
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Терморегулятор
нет
Управление со смартфона
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414558
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Описание товара Сэндвичница Starwind SSM2102 черный
Сэндвичница Starwind SSM2102 выполнена черном корпусе из пластика бакелита. Это защищает его от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию. Прибор устанавливается на прорезиненные ножки, что повышает его устойчивость на любых поверхностях. Рабочие пластины размерами 21.5x12.5 см выполнены из нержавеющей стали антипригарным покрытием. За счет этого продукты не будут пригорать поверхности. тому же, такое покрытие облегчает очистку панели. Starwind SSM2102 мощностью 750 Вт быстро разогревается, что избавляет от долгого ожидания. На рабочих панелях можно готовить омлеты, стейки мяса рыбы, овощи, бутерброды хрустящей аппетитной корочкой разными начинками. Для нагрева устройство использует электрическую спираль. Для контроля процесса приготовления предусмотрены индикаторы нагрева включения. Благодаря специальному отсеку вы сможете удобно хранить шнур.
Сэндвичница Starwind SSM2102 выполнена черном корпусе из пластика бакелита. Это защищает его от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию. Прибор устанавливается на прорезиненные ножки, что повышает его устойчивость на любых поверхностях. Рабочие пластины размерами 21.5x12.5 см выполнены из нержавеющей стали антипригарным покрытием. За счет этого продукты не будут пригорать поверхности. тому же, такое покрытие облегчает очистку панели. Starwind SSM2102 мощностью 750 Вт быстро разогревается, что избавляет от долгого ожидания. На рабочих панелях можно готовить омлеты, стейки мяса рыбы, овощи, бутерброды хрустящей аппетитной корочкой разными начинками. Для нагрева устройство использует электрическую спираль. Для контроля процесса приготовления предусмотрены индикаторы нагрева включения. Благодаря специальному отсеку вы сможете удобно хранить шнур.
Сэндвичница Starwind SSM2102 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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