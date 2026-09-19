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Наушники Hoco W25 Promise Red купить с доставкой в Москве
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Наушники Hoco W25 Promise Red

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Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 7
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Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 11
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 12
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 13
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 14
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 15
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 16
Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 1
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 2
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 3
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 4
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 5
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 6
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 7
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 8
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 9
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 10
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 11
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 12
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 13
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 14
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 15
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 16
  • Наушники Hoco W25 Promise Red - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408663
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
161

Описание товара Наушники Hoco W25 Promise Red

Bluetooth-гарнитура HOCO W25 в красном цветовом исполнении удобна для продолжительного ношения благодаря регулируемому мягкому оголовью и объемным амбушюрам с высоким уровнем шумоизоляции. В этой модели предусмотрено как подключение по Bluetooth, так и проводное подключение с использованием отсоединяемого 1.2-метрового кабеля со штекером типа jack 3.5 мм. Наушники стереогарнитуры рассчитаны на качественную передачу звуков в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Bluetooth-стереогарнитура HOCO W25 имеет на одном из корпусов излучателей клавиши для включения/выключения наушников и приема/завершения вызова, а также регулятор громкости звука. Модель предполагает питание от встроенного аккумулятора, который при полном заряде гарантирует до 12 часов автономной работы. Зарядка АКБ осуществляется через порт MicroUSB.

Отзывы о товаре Наушники Hoco W25 Promise Red




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth-гарнитура HOCO W25 в красном цветовом исполнении удобна для продолжительного ношения благодаря регулируемому мягкому оголовью и объемным амбушюрам с высоким уровнем шумоизоляции. В этой модели предусмотрено как подключение по Bluetooth, так и проводное подключение с использованием отсоединяемого 1.2-метрового кабеля со штекером типа jack 3.5 мм. Наушники стереогарнитуры рассчитаны на качественную передачу звуков в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Bluetooth-стереогарнитура HOCO W25 имеет на одном из корпусов излучателей клавиши для включения/выключения наушников и приема/завершения вызова, а также регулятор громкости звука. Модель предполагает питание от встроенного аккумулятора, который при полном заряде гарантирует до 12 часов автономной работы. Зарядка АКБ осуществляется через порт MicroUSB.
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Отзывы


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