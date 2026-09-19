Наушники Hoco W25 Promise Red
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Hoco W25 Promise Red
Bluetooth-гарнитура HOCO W25 в красном цветовом исполнении удобна для продолжительного ношения благодаря регулируемому мягкому оголовью и объемным амбушюрам с высоким уровнем шумоизоляции. В этой модели предусмотрено как подключение по Bluetooth, так и проводное подключение с использованием отсоединяемого 1.2-метрового кабеля со штекером типа jack 3.5 мм. Наушники стереогарнитуры рассчитаны на качественную передачу звуков в частотном диапазоне 20-20000 Гц. Bluetooth-стереогарнитура HOCO W25 имеет на одном из корпусов излучателей клавиши для включения/выключения наушников и приема/завершения вызова, а также регулятор громкости звука. Модель предполагает питание от встроенного аккумулятора, который при полном заряде гарантирует до 12 часов автономной работы. Зарядка АКБ осуществляется через порт MicroUSB.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитНаушники Defender Gryphon 750U USB черный
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитНаушники Defender Apods (63913) White
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНаушники Panasonic RP-HT010GU-H серый
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитНaушники Defender Twins 975 белый (63975)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 серый+белый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B525 черный+белый
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитНаушники Tecno Buds 4 (BD04) Midnight Blue
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитНаушники Defender FreeMotion B571 63571
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитНаушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитНаушники Redragon PELIAS чёрная
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитНaушники Smartbuy ADVANCE черный (SBH911)
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-7P
Отзывы о товаре Наушники Hoco W25 Promise Red