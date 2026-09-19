Коммутатор Zyxel GS1900-24EP-EU0101F
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%27 810 руб. 43 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407844
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х34х8
Вес, кг.
3.55
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-24EP-EU0101F
GS1900 — это серия коммутаторов с полноценной неблокирующей матрицей и полосой пропускания до 1 Гбит/с на порт. Идеальное обновление для неуправляемых коммутаторов и отличный выбор для малых и средних предприятий, которые хотят пользоваться высокоскоростными сетевыми приложениями для бизнеса на полной скорости.
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GS1900 — это серия коммутаторов с полноценной неблокирующей матрицей и полосой пропускания до 1 Гбит/с на порт. Идеальное обновление для неуправляемых коммутаторов и отличный выбор для малых и средних предприятий, которые хотят пользоваться высокоскоростными сетевыми приложениями для бизнеса на полной скорости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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