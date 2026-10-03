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Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка

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Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 1
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 2
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 3
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 4
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 5
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 6
Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Let Love Rule
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 1
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 2
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 3
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 4
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 5
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 6
  • Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403527
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Коллекция Kravitz, Lenny
filter_none Товар входит в коллекцию Kravitz, Lenny

Коллекция Kravitz, Lenny


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Let Love Rule
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома американского рок музыканта Ленни Кравица, вышедшего в 1989 году. Альбом занял 61-е место в Billboard 200. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравитца. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.

Отзывы о товаре Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UME (USM)
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lenny Kravitz
Альбом (сингл)
Let Love Rule
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома американского рок музыканта Ленни Кравица, вышедшего в 1989 году. Альбом занял 61-е место в Billboard 200. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравитца. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
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