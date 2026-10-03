Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lenny Kravitz - Let Love Rule (0602567581932) виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома американского рок музыканта Ленни Кравица, вышедшего в 1989 году. Альбом занял 61-е место в Billboard 200. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Ленни Кравитца родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравитца. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
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