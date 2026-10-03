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Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка

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Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 1
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 2
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 3
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 4
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 5
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 6
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 7
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 8
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 9
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 10
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 11
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 9
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 10
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 11
  • Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602537918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка

Track List

A1This Beautiful Day1:24
A2Runaway Dancer3:58
A3Saturday Night3:30
A4On The Island2:14
B1The Right Time2:54
B2What Ever Happened2:51
B3Guess You Had To Be There3:23
B4Tell Me Why3:40
C1Don't Worry2:42
C2One Kind Of Love3:34
C3Sail Away3:42
C4The Last Song4:36
D1I'm Feeling Sad2:17
D2Somewhere Quiet3:02
D3Half Moon Bay3:22
D4Our Special Love3:43



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602537918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
No Pier Pressure
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1This Beautiful Day1:24
A2Runaway Dancer3:58
A3Saturday Night3:30
A4On The Island2:14
B1The Right Time2:54
B2What Ever Happened2:51
B3Guess You Had To Be There3:23
B4Tell Me Why3:40
C1Don't Worry2:42
C2One Kind Of Love3:34
C3Sail Away3:42
C4The Last Song4:36
D1I'm Feeling Sad2:17
D2Somewhere Quiet3:02
D3Half Moon Bay3:22
D4Our Special Love3:43


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Wilson, No Pier Pressure (0602537918959) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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