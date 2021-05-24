Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403231
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка
Track List
|A1
|One More Year
|A2
|Instant Destiny
|A3
|Borderline
|B1
|Posthumous Forgiveness
|B2
|Breathe Deeper
|B3
|Tomorrow's Dust
|C1
|On Track
|C2
|Lost In Yesterday
|C3
|Is It True
|D1
|It Might Be Time
|D2
|Glimmer
|D3
|One More Hour
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|One More Year
|A2
|Instant Destiny
|A3
|Borderline
|B1
|Posthumous Forgiveness
|B2
|Breathe Deeper
|B3
|Tomorrow's Dust
|C1
|On Track
|C2
|Lost In Yesterday
|C3
|Is It True
|D1
|It Might Be Time
|D2
|Glimmer
|D3
|One More Hour
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Брал в подарок. Удачный альбом, двойной винил, черный. Звук классный. Доставлен в срок, все отлично!
Недостатки:
Нет
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка
Достоинства:
Брал в подарок. Удачный альбом, двойной винил, черный. Звук классный. Доставлен в срок, все отлично!
Недостатки:
Нет