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Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 1
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 2
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 3
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 4
Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 1
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 2
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 3
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 4
  • Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403231
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка

Track List

A1One More Year
A2Instant Destiny
A3Borderline
B1Posthumous Forgiveness
B2Breathe Deeper
B3Tomorrow's Dust
C1On Track
C2Lost In Yesterday
C3Is It True
D1It Might Be Time
D2Glimmer
D3One More Hour

Отзывы о товаре Tame Impala - The Slow Rush (0602577579561) виниловая пластинка

24.05.2021
Рустам

Достоинства:
Брал в подарок. Удачный альбом, двойной винил, черный. Звук классный. Доставлен в срок, все отлично!

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577579561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
The Slow Rush
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
One More Year, Instant Destiny, Borderline, Posthumous Forgiveness, Breathe Deeper, Tomorrow's Dust, On Track, Lost In Yesterday, Is It True, It Might Be Time, Glimmer, One More Hour
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1One More Year
A2Instant Destiny
A3Borderline
B1Posthumous Forgiveness
B2Breathe Deeper
B3Tomorrow's Dust
C1On Track
C2Lost In Yesterday
C3Is It True
D1It Might Be Time
D2Glimmer
D3One More Hour
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.05.2021
Рустам

Достоинства:
Брал в подарок. Удачный альбом, двойной винил, черный. Звук классный. Доставлен в срок, все отлично!

Недостатки:
Нет


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