Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 707945
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028762311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pompeii Intro, Echoes - Part 1, Careful With That Axe, Eugene, A Saucerful Of Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun, One Of These Days, Mademoiselle Nobs, Echoes - Part 2, Careful With That Axe, Eugene - Alternate Take, A Saucerful Of Secrets - Unedited
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка
«Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII» — новаторский концерт 1972 года, прошедший на завораживающе красивых руинах древнеримского амфитеатра в Помпеях, Италия, с улучшенным звуком, заново смикшированным Стивеном Уилсоном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028762311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pompeii Intro, Echoes - Part 1, Careful With That Axe, Eugene, A Saucerful Of Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun, One Of These Days, Mademoiselle Nobs, Echoes - Part 2, Careful With That Axe, Eugene - Alternate Take, A Saucerful Of Secrets - Unedited
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII» — новаторский концерт 1972 года, прошедший на завораживающе красивых руинах древнеримского амфитеатра в Помпеях, Италия, с улучшенным звуком, заново смикшированным Стивеном Уилсоном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Pink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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